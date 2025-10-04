Café littéraire : « La rentrée littéraire 2025 » médiathèque virginia woolf Paris

Café littéraire : « La rentrée littéraire 2025 » médiathèque virginia woolf Paris samedi 4 octobre 2025.

Café littéraire : « La rentrée littéraire 2025 » Samedi 4 octobre, 11h00 médiathèque virginia woolf Paris

Entrée gratuite à partir de 15 ans

Début : 2025-10-04T11:00:00 – 2025-10-04T12:30:00

Fin : 2025-10-04T11:00:00 – 2025-10-04T12:30:00

Les bibliothécaires de la médiathèque Virginia Woolf vous proposent une sélection de coups de coeur parmi les romans de la rentrée littéraire 2025.

Venez vous aussi avec vos choix de lecture pour échanger avec eux et les autres participants, dans une atmosphère conviviale, autour d’un thé ou d’un café !

médiathèque virginia woolf 4 rue Germaine Krull 75013 Paris Paris 75013 Quartier de la Maison-Blanche Paris Île-de-France 01 44 08 12 71 https://www.paris.fr/lieux/mediatheque-virginia-woolf-20602 https://www.instagram.com/mediathequevirginiawoolf/ Médiathèque située à Paris, dans le 13e arrondissement (Porte d’Italie). Spécialisée en EMI et médiathèque verte. ✓ Métro ligne 7 – arrêt Porte d’Italie

✓ Métro ligne 14 – arrêt Maison Blanche

✓ Tram T3a – arrêt Porte d’Italie

✓ Bus 131, 184, 186 – arrêt Porte d’Italie

✓ Bus 47 – arrêt Porte d’Italie–Hélène Boucher

