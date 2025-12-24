Café littéraire, Médiathèque Le Traict d’Encre Le Croisic
Café littéraire, Médiathèque Le Traict d’Encre Le Croisic mardi 10 février 2026.
Café littéraire
Médiathèque Le Traict d’Encre 5 rue de la Duchesse Anne Le Croisic Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-10 17:30:00
fin : 2026-02-10
Date(s) :
2026-02-10
Café littéraire
médiathèque Le Traict d’encre
Les bénévoles du café vous présentent une sélection de romans policiers et de bandes dessinées.
Renseignements : sur place ou par téléphone au 02 28 56 79 32.
Public adulte. Entrée Libre. .
Médiathèque Le Traict d’Encre 5 rue de la Duchesse Anne Le Croisic 44490 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 28 56 79 32 mediatheque@lecroisic.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Café littéraire Le Croisic a été mis à jour le 2025-12-24 par ADT44