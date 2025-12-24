Café littéraire, Médiathèque Le Traict d’Encre Le Croisic

Café littéraire

Médiathèque Le Traict d’Encre 5 rue de la Duchesse Anne Le Croisic Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-10 17:30:00

fin : 2026-02-10

Date(s) :

2026-02-10

Café littéraire

médiathèque Le Traict d’encre

Les bénévoles du café vous présentent une sélection de romans policiers et de bandes dessinées.



Renseignements : sur place ou par téléphone au 02 28 56 79 32.

Public adulte. Entrée Libre. .

Médiathèque Le Traict d’Encre 5 rue de la Duchesse Anne Le Croisic 44490 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 28 56 79 32 mediatheque@lecroisic.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Café littéraire Le Croisic a été mis à jour le 2025-12-24 par ADT44