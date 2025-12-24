Café littéraire, Médiathèque Le Traict d’Encre Le Croisic

Café littéraire, Médiathèque Le Traict d’Encre Le Croisic mardi 10 février 2026.

Café littéraire

Médiathèque Le Traict d’Encre 5 rue de la Duchesse Anne Le Croisic Loire-Atlantique

Les bénévoles du café vous présentent une sélection de romans policiers et de bandes dessinées.
 
Renseignements : sur place ou par téléphone au 02 28 56 79 32.
Public adulte. Entrée Libre.   .

