Café littéraire Le fait divers en littérature Maison des associations Royan

Café littéraire Le fait divers en littérature

Maison des associations 61 bis rue Paul Doumer Royan Charente-Maritime

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-31 18:15:00

fin : 2026-03-31

Date(s) :

2026-03-31

Avec Jean-Charles Chapuzet, historien, journaliste, écrivain et scénariste

.

Maison des associations 61 bis rue Paul Doumer Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 9 86 75 62 88 contact@royanlitteraire.fr

English :

With Jean-Charles Chapuzet, historian, journalist, writer and screenwriter

