Café littéraire : Le prix des lecteurs et des lectrices des bibliothèques Médiathèque Virginia Woolf Paris
Café littéraire : Le prix des lecteurs et des lectrices des bibliothèques Médiathèque Virginia Woolf Paris samedi 17 janvier 2026.
Ce café littéraire exceptionnel sera exclusivement consacré au Prix des lecteurs et des lectrices des bibliothèques.
Les ambassadrices viendront présenter le prix et les 5 finalistes, et échanger avec vous.
ATTENTION ce café littéraire aura lieu à 15h.
Entrée libre
Venez échanger avec les bibliothécaires autour du Prix des lecteurs et des lectrices des bibliothèques, dans une ambiance conviviale !
Le samedi 17 janvier 2026
de 15h00 à 16h30
gratuit
Entrée libre
Public jeunes et adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-01-17T16:00:00+01:00
fin : 2026-01-17T17:30:00+01:00
Date(s) : 2026-01-17T15:00:00+02:00_2026-01-17T16:30:00+02:00
Médiathèque Virginia Woolf 4 rue Germaine Krull 75013 Paris
Afficher la carte du lieu Médiathèque Virginia Woolf et trouvez le meilleur itinéraire