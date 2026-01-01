Café littéraire : Le prix des lecteurs et des lectrices des bibliothèques Médiathèque Virginia Woolf Paris

Ce café littéraire exceptionnel sera exclusivement consacré au Prix des lecteurs et des lectrices des bibliothèques.

Les ambassadrices viendront présenter le prix et les 5 finalistes, et échanger avec vous.

ATTENTION ce café littéraire aura lieu à 15h.

Entrée libre

Venez échanger avec les bibliothécaires autour du Prix des lecteurs et des lectrices des bibliothèques, dans une ambiance conviviale !

Le samedi 17 janvier 2026

de 15h00 à 16h30

gratuit

Public jeunes et adultes.

Médiathèque Virginia Woolf 4 rue Germaine Krull 75013 Paris



