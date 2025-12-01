Café littéraire Le roman de Cyrano de Bergerac Maison des associations Royan

Café littéraire Le roman de Cyrano de Bergerac

Maison des associations 61 bis rue Paul Doumer Royan Charente-Maritime

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Début : 2025-12-16 18:15:00

Avec Gérard de Cortanze, romancier

+33 6 11 72 17 56 contact@royanlitteraire.fr

English :

With novelist Gérard de Cortanze

German :

Mit Gérard de Cortanze, Romanautor

Italiano :

Con il romanziere Gérard de Cortanze

Espanol :

Con el novelista Gérard de Cortanze

