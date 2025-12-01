Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Café littéraire Le roman de Cyrano de Bergerac Maison des associations Royan

Café littéraire Le roman de Cyrano de Bergerac Maison des associations Royan mardi 16 décembre 2025.

Café littéraire Le roman de Cyrano de Bergerac

Maison des associations 61 bis rue Paul Doumer Royan Charente-Maritime

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-16 18:15:00
fin : 2025-12-16

Date(s) :
2025-12-16

Avec Gérard de Cortanze, romancier
  .

Maison des associations 61 bis rue Paul Doumer Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 11 72 17 54  contact@royanlitteraire.fr

English :

With novelist Gérard de Cortanze

German :

Mit Gérard de Cortanze, Romanautor

Italiano :

Con il romanziere Gérard de Cortanze

Espanol :

Con el novelista Gérard de Cortanze

L’événement Café littéraire Le roman de Cyrano de Bergerac Royan a été mis à jour le 2025-10-15 par Mairie de Royan