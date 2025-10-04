Café littéraire, Lecture Passion « L’AVENTURE » Bibliothèque De Saint Privat Des Vieux Saint-Privat-des-Vieux

Café littéraire, Lecture Passion « L’AVENTURE » Bibliothèque De Saint Privat Des Vieux Saint-Privat-des-Vieux samedi 4 octobre 2025.

Café littéraire, Lecture Passion « L’AVENTURE » Samedi 4 octobre, 10h00 Bibliothèque De Saint Privat Des Vieux Gard

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-10-04T10:00 – 2025-10-04T12:00

Fin : 2025-10-04T10:00 – 2025-10-04T12:00

Echange littéraire sur l’ AVENTURE, d’après des polars, des romans graphiques, des BD, des récits… De grands aventuriers : Vanier, Sylvain Tesson. Des témoignages du public ayant vécu de grandes aventures!

Un animateur passionné et passionnant animera la scéance.

Bibliothèque De Saint Privat Des Vieux 11 rue Jean Giono 30340 Saint-Privat-des-Vieux Saint-Privat-des-Vieux 30340 Gard Occitanie 0466568938 https://www.mediatheque.ville-st-privat-des-vieux.com/

Echange littéraire sur l’ AVENTURE, d’après des polars, des romans graphiques, des BD, des récits… De grands aventuriers : Vanier, Sylvain Tesson. Des témoignages du public ayant vécu de grandes …

image personnelle