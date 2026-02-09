CAFÉ LITTÉRAIRE LES ENTRELACS DE GRÉGOIRE LEPRINCE-RINGUET Sète

Boulevard Danièle Casanova Sète Hérault

Début : 2026-02-19
Rencontre avec le poète et écrivain Grégoire Le Prince Ringuet pour son livre Les Entrelacs
Boulevard Danièle Casanova Sète 34200 Hérault Occitanie +33 6 82 17 60 99  di-martino.augustin@orange.fr

English :

Meeting with poet and writer Grégoire Le Prince Ringuet for his book Les Entrelacs

