Café littéraire Les esprits et fantômes dans la littérature. Centre social St Exupéry Luxeuil-les-Bains

Café littéraire Les esprits et fantômes dans la littérature. Centre social St Exupéry Luxeuil-les-Bains vendredi 24 octobre 2025.

Café littéraire Les esprits et fantômes dans la littérature.

Centre social St Exupéry 5B Avenue de Lattre de Tassigny Luxeuil-les-Bains Haute-Saône

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-24 14:00:00

fin : 2025-10-24 16:00:00

Date(s) :

2025-10-24

À 14h au centre social St Exupéry.

Stephen King, écrivain américain né le 21 septembre 1947. Ses livres relèvent du domaine du fantastique, de la fantasy, de la science-fiction et du roman policier. Au-delà du caractère horrifique de la plupart de ses livres, il aborde régulièrement les thèmes de l’enfance et de la condition de l’écrivain, et brosse un portrait social très réaliste et sans complaisance des États-Unis à la fin du XXe siècle et au début du siècle suivant en abordant des sujets de société comme l’homophobie, le fanatisme religieux et la religion en général, le racisme ou le harcèlement..

Thème Les esprits et fantômes dans la littérature.

Ils la hantent dès l’antiquité avec L’Odyssée d’ Homère (lors du séjour d’ Ulysse aux Enfers)…

Au XXe siècle, on les retrouve dans Le Fantôme de l’Opéra de Gaston Leroux / Le Livre des fantômes de Jean Ray / La Maison hantée de la romancière américaine Shirley Jackson / La Dame en noir de Susan Hill /ou encore dans Shining, l’enfant lumière de Stephen King qui représente un hôtel hanté et ses nombreux fantômes/etc.

Au XXIe siècle, ils apparaissent toujours, entre autres, dans: Par-delà la pluie de Víctor des Árbol/ La mort de Masao de Didier da Silva (auteur reçu à Luxeuil lors des Petites fugues de 2023) / ou encore dans le dernier roman de l’auteur américain John Irving Les fantômes de l’hôtel Jérôme / etc. .

Centre social St Exupéry 5B Avenue de Lattre de Tassigny Luxeuil-les-Bains 70300 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté

English : Café littéraire Les esprits et fantômes dans la littérature.

German : Café littéraire Les esprits et fantômes dans la littérature.

Italiano :

Espanol :

L’événement Café littéraire Les esprits et fantômes dans la littérature. Luxeuil-les-Bains a été mis à jour le 2025-09-08 par OFFICE DE TOURISME DE LUXEUIL-LES-BAINS VOSGES DU SUD