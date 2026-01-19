Café littéraire Rue du Mont Blanc Les Houches

Café littéraire

Médiathèque des Houches Les Houches Haute-Savoie

Début : 2026-02-13 10:00:00

fin : 2026-02-13 11:30:00

2026-02-13

En février, la médiathèque des Houches vous propose de venir échanger et partager vos dernières lectures autour d’un bon café.



Entrée libre

Renseignements 04 50 54 65 08

Rue du Mont Blanc Médiathèque des Houches Les Houches 74310 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 50 54 65 08 biblioleshouches@cc-valleedechamonixmb.fr

English :

In February, the Les Houches media library invites you to share your latest readings over a cup of coffee.



Free admission

Information: 04 50 54 65 08

