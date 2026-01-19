Café littéraire Rue du Mont Blanc Les Houches
Café littéraire Rue du Mont Blanc Les Houches vendredi 13 février 2026.
Café littéraire
Rue du Mont Blanc Médiathèque des Houches Les Houches Haute-Savoie
Début : 2026-02-13 10:00:00
fin : 2026-02-13 11:30:00
2026-02-13
En février, la médiathèque des Houches vous propose de venir échanger et partager vos dernières lectures autour d’un bon café.
Entrée libre
Renseignements 04 50 54 65 08
Rue du Mont Blanc Médiathèque des Houches Les Houches 74310 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 50 54 65 08 biblioleshouches@cc-valleedechamonixmb.fr
English :
In February, the Les Houches media library invites you to share your latest readings over a cup of coffee.
Free admission
Information: 04 50 54 65 08
