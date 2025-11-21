CAFÉ LITTÉRAIRE LIRE,DIRE Sète
CAFÉ LITTÉRAIRE LIRE,DIRE Sète vendredi 21 novembre 2025.
CAFÉ LITTÉRAIRE LIRE,DIRE
Boulevard Danièle Casanova Sète Hérault
Le Café Littéraire reçoit le 21 novembre 2025 à 18h à la Médiathèque F. Mitterrand à Sète le romancier Gilles Cauture pour son dernier roman Le véritable drame de Christina Von Opel publié aux édititions Dacres .
Boulevard Danièle Casanova Sète 34200 Hérault Occitanie +33 6 82 17 60 99 di-martino.augustin@orange.fr
English :
Le Café Littéraire welcomes novelist Gilles Cauture for his latest novel Le véritable drame de Christina Von Opel published by édititions Dacres
German :
Das Café Littéraire empfängt den Romancier Gilles Cauture für seinen neuesten Roman Le véritable drame de Christina Von Opel , der im Dacres Verlag erschienen ist
Italiano :
Il Café Littéraire accoglie lo scrittore Gilles Cauture per il suo ultimo romanzo Le véritable drame de Christina Von Opel , pubblicato da Dacres
Espanol :
El Café Littéraire recibe al novelista Gilles Cauture por su última novela Le véritable drame de Christina Von Opel publicada por Dacres
