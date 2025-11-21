CAFÉ LITTÉRAIRE LIRE,DIRE Sète

Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Le Café Littéraire reçoit le 21 novembre 2025 à 18h à la Médiathèque F. Mitterrand à Sète le romancier Gilles Cauture pour son dernier roman Le véritable drame de Christina Von Opel publié aux édititions Dacres   .

English :

Le Café Littéraire welcomes novelist Gilles Cauture for his latest novel Le véritable drame de Christina Von Opel published by édititions Dacres

German :

Das Café Littéraire empfängt den Romancier Gilles Cauture für seinen neuesten Roman Le véritable drame de Christina Von Opel , der im Dacres Verlag erschienen ist

Italiano :

Il Café Littéraire accoglie lo scrittore Gilles Cauture per il suo ultimo romanzo Le véritable drame de Christina Von Opel , pubblicato da Dacres

Espanol :

El Café Littéraire recibe al novelista Gilles Cauture por su última novela Le véritable drame de Christina Von Opel publicada por Dacres

