Café littéraire Ludo-médiathèque, pôle Simone Veil Saint-Médard-en-Jalles mardi 4 novembre 2025.

Inscription conseillée

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-11-04T14:30:00 – 2025-11-04T15:30:00

Fin : 2025-11-04T14:30:00 – 2025-11-04T15:30:00

Rejoignez-nous pour échanger autour de vos lectures préférées, découvrir de nouveaux auteurs, et partager un moment de discussion et de détente.

Que vous soyez passionné de littérature ou simple curieux, cet évènement est ouvert à tous. Venez avec votre livre du moment ou laissez-vous surprendre par les coups de cœur du jour !

Ludo-médiathèque, pôle Simone Veil 26 rue Aurel Chazeau, Saint-Médard-en-Jalles Saint-Médard-en-Jalles 33160 Hastignan Gironde Nouvelle-Aquitaine

Vos bibliothécaires vous invitent à un café littéraire convivial. lecture littérature

Café littéraire @ Canva