Café littéraire Centre Social Saint Exupéry Luxeuil-les-Bains

Café littéraire

Centre Social Saint Exupéry 5BIS Avenue de Lattre de Tassigny Luxeuil-les-Bains Haute-Saône

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-24 14:00:00

fin : 2026-04-24 16:00:00

Date(s) :

2026-04-24

À 14h Centre Social Saint Exupéry.

Jean-Charles-Emmanuel Nodier, né à Besançon le 29 avril 1780, est un écrivain, romancier et académicien français. Connu pour être l’homme du livre , le bibliothécaire de l’Arsenal au salon célèbre, le fondateur du Bulletin du bibliophile, le collectionneur de livres rares dont l’histoire tend à se souvenir aujourd’hui. Auteur entre autre de La fée aux miettes, on lui attribue une influence importante en littérature dans la naissance du mouvement romantique dès les premières années du siècle et jusqu’à sa mort en 1844.

Thème La syllogomanie ou accumulation compulsive

Le syndrome de Diogène

— Le Bibliomane, de Charles Nodier

— Diogène, de Jean-Manuel Roubineau

— Le Musée de l’innocence, d’Orhan Pamuk

— L’innocence des objets, d’Orhan Pamuk

— La Bête et la Belle, de Thierry Jonquet

— Tout garder, de Carole Allamand

— Le syndrome de Diogène Éloge des vieillesses, de Régine Detambel

— Je ne porterai plus ma croix, de Nathalie Pommet

— Madame Diogène, d’Aurélien Delsaux

— Revenir fils, de Christophe Perruchas

— Je cherche un homme, de Hugo Chereul

— Ôte-toi de mon soleil, de Messaline Raverdy

Ces objets qui nous envahissent

— Boulimie d’objets L’être et l’avoir dans nos sociétés, de Valérie Guillard

Les collectionneurs

— L’amateur de livres, de Charles Nodier

— Contes, Bibliothèque du Bibliophile (Romantiques), de Charles Nodier

— Le roman des grands collectionneurs, de Pierre Cabanne

— La collectionneuse de secrets, de Sally Page

— L’homme qui aimait trop les livres, de Allison Hoover Bartlett

— Le dernier des Camondo, de Pierre Assouline

— Une anthropologie de la bibliophilie Le désir de livre, de Renaud Muller

— Bazar, de Stephen King

— À rebours, de Huysmans

/ etc. .

Centre Social Saint Exupéry 5BIS Avenue de Lattre de Tassigny Luxeuil-les-Bains 70300 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Café littéraire

L’événement Café littéraire Luxeuil-les-Bains a été mis à jour le 2026-03-19 par OFFICE DE TOURISME DE LUXEUIL-LES-BAINS VOSGES DU SUD