Café littéraire Centre Social Saint Exupéry Luxeuil-les-Bains
Café littéraire Centre Social Saint Exupéry Luxeuil-les-Bains vendredi 29 mai 2026.
Café littéraire
Centre Social Saint Exupéry 5BIS Avenue de Lattre de Tassigny Luxeuil-les-Bains Haute-Saône
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-29 14:00:00
fin : 2026-05-29 16:00:00
Date(s) :
2026-05-29
À 14h Centre Social Saint Exupéry.
Emmanuel Carrère, né le 9 décembre 1957 à Paris, est un écrivain, scénariste et réalisateur français. Il a obtenu de très nombreux prix littéraires. Il est le fils de la femme politique, historienne et académicienne Hélène Carrère dite Hélène Carrère d’Encausse.
Thème Les écrivains et leurs mères
— Un roman russe (le livre pour ma mère) Kolkhose, d’Emmanuel Carrère
— L’interlocutrice, de Geneviève Peigné
— Ma mère n’a pas eu d’enfant
— Le testament français, d’Andreï Makine
— Histoire de ma mère, de Yasushi Inoué
— Le malheur indifférent, de Peter Handke
— Le livre de ma mère, d’Albert Cohen
— Au grand jamais, de Jakuta Alikavazovic
— Née d’amours interdites, de Josiane Kruger
— Je ne porterai plus ma croix, de Nathalie Pommet
— Une mère, de Pierre Perrin
— L’Albatros, de Raphaël Enthoven
— La Poupée, d’Ismaël Kadaré
— Le miroir de ma mère, de Marthe et Philippe Delerm
— Anna et son orchestre, de Joseph Joffo
— Une femme, d’Annie Ernaux
— Marie-Blanche, de Jim Fergus
— Je ne suis pas sortie de ma nuit, d’Annie Ernaux
— La table de veille, de Françoise Ascal
— Quatre jours sans ma mère, de Philippe Rey
— La promesse de l’aube, de Romain Gary
— Une mère russe, d’Alain Bosquet
— Ma mère cette inconnue, de Philippe Labro
— Une mort très douce, de Simone de Beauvoir
— Une drôle de peine, de Justine Lévy
— Des phrases courtes, ma chérie, de Pierrette Fleutiaux
— Ma mère à l’ouest, d’Eva Kavian
— Dites-lui que je l’aime, de Clémentine Autain
— Sido, de Colette
— Combat et métamorphose d’une femme, d’Édouard Louis
— Attachement féroce, de Vivian Gornick
— Un barrage contre le Pacifique, de Marguerite Duras
— Rien ne s’oppose à la nuit, de Delphine de Vigan
— Tant mieux, d’Amélie Nothomb
— Une enfance de rêve, de Catherine Millet
— Simone Émonet, de Catherine Millet
/ etc. .
Centre Social Saint Exupéry 5BIS Avenue de Lattre de Tassigny Luxeuil-les-Bains 70300 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté
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English : Café littéraire
L’événement Café littéraire Luxeuil-les-Bains a été mis à jour le 2026-03-19 par OFFICE DE TOURISME DE LUXEUIL-LES-BAINS VOSGES DU SUD