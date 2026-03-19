Café littéraire Centre Social Saint Exupéry Luxeuil-les-Bains

Café littéraire

Centre Social Saint Exupéry 5BIS Avenue de Lattre de Tassigny Luxeuil-les-Bains Haute-Saône

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-29 14:00:00

fin : 2026-05-29 16:00:00

Date(s) :

2026-05-29

À 14h Centre Social Saint Exupéry.

Emmanuel Carrère, né le 9 décembre 1957 à Paris, est un écrivain, scénariste et réalisateur français. Il a obtenu de très nombreux prix littéraires. Il est le fils de la femme politique, historienne et académicienne Hélène Carrère dite Hélène Carrère d’Encausse.

Thème Les écrivains et leurs mères

— Un roman russe (le livre pour ma mère) Kolkhose, d’Emmanuel Carrère

— L’interlocutrice, de Geneviève Peigné

— Ma mère n’a pas eu d’enfant

— Le testament français, d’Andreï Makine

— Histoire de ma mère, de Yasushi Inoué

— Le malheur indifférent, de Peter Handke

— Le livre de ma mère, d’Albert Cohen

— Au grand jamais, de Jakuta Alikavazovic

— Née d’amours interdites, de Josiane Kruger

— Je ne porterai plus ma croix, de Nathalie Pommet

— Une mère, de Pierre Perrin

— L’Albatros, de Raphaël Enthoven

— La Poupée, d’Ismaël Kadaré

— Le miroir de ma mère, de Marthe et Philippe Delerm

— Anna et son orchestre, de Joseph Joffo

— Une femme, d’Annie Ernaux

— Marie-Blanche, de Jim Fergus

— Je ne suis pas sortie de ma nuit, d’Annie Ernaux

— La table de veille, de Françoise Ascal

— Quatre jours sans ma mère, de Philippe Rey

— La promesse de l’aube, de Romain Gary

— Une mère russe, d’Alain Bosquet

— Ma mère cette inconnue, de Philippe Labro

— Une mort très douce, de Simone de Beauvoir

— Une drôle de peine, de Justine Lévy

— Des phrases courtes, ma chérie, de Pierrette Fleutiaux

— Ma mère à l’ouest, d’Eva Kavian

— Dites-lui que je l’aime, de Clémentine Autain

— Sido, de Colette

— Combat et métamorphose d’une femme, d’Édouard Louis

— Attachement féroce, de Vivian Gornick

— Un barrage contre le Pacifique, de Marguerite Duras

— Rien ne s’oppose à la nuit, de Delphine de Vigan

— Tant mieux, d’Amélie Nothomb

— Une enfance de rêve, de Catherine Millet

— Simone Émonet, de Catherine Millet

/ etc. .

Centre Social Saint Exupéry 5BIS Avenue de Lattre de Tassigny Luxeuil-les-Bains 70300 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté

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English : Café littéraire

L’événement Café littéraire Luxeuil-les-Bains a été mis à jour le 2026-03-19 par OFFICE DE TOURISME DE LUXEUIL-LES-BAINS VOSGES DU SUD