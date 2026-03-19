Café littéraire Centre social St Exupéry Luxeuil-les-Bains

Café littéraire

Centre social St Exupéry 5B Avenue de Lattre de Tassigny Luxeuil-les-Bains Haute-Saône

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-26 14:00:00

fin : 2026-06-26 16:00:00

Date(s) :

2026-06-26

À 14h au centre social St Exupéry.

Ernst Theodor Amadeus Hoffmann (24 janvier 1776, Königsberg, en province de Prusse-Orientale 25 juin 1822 à Berlin), ou E. T. A. Hoffmann, est un écrivain et un compositeur romantique allemand. Son œuvre concerne à la fois la littérature, la musique et l’art pictural.

Thème Quand la musique et les musiciens inspirent les écrivains

— Les contes d’Hoffmann

— La violoniste, de Ferdinand von Saar

— Les temps ébréchés, de Thomas Sandoz

— La haine de la musique, de Pascal Quignard

— Anna et son orchestre, de Joseph Joffo

— Le Pianiste, de Władysław Szpilman

— Trilby, de George du Maurier

— La maison vide, de Laurent Mauvignier

— Nocturnes Cinq nouvelles de musique au crépuscule, de Kazuo Ishiguro

— Dans les rapides, de Maylis de Kerangal

— Tous les matins du monde, de Pascal Quignard

— La Contrebasse, de Patrick Süskind

— Novecento Pianiste, d’Alessandro Baricco

— La symphonie pastorale, d’André Gide

— Une vie en plus, de Janine Boissard

— Vivre vite, de Brigitte Giraud

— Les dieux du tango, de Carolina De Robertis

— Le faubourg des coups de triques, d’Alain Gerber

— Dieu n’habite pas la Havane, de Yasmina Khadra

— La sonate à Kreutzer, de Léon Tolstoï

— Quatuor, de Anna Enquist

— La musique du hasard, de Paul Auster

— La leçon de piano, film et scénario de Jane Campion

— Massimilla Doni, d’Honoré de Balzac

— La musique d’Erich Zann, de H. P. Lovecraft

/ etc. .

Centre social St Exupéry 5B Avenue de Lattre de Tassigny Luxeuil-les-Bains 70300 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté

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English : Café littéraire

L’événement Café littéraire Luxeuil-les-Bains a été mis à jour le 2026-03-19 par OFFICE DE TOURISME DE LUXEUIL-LES-BAINS VOSGES DU SUD