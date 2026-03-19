Café littéraire Centre social St Exupéry Luxeuil-les-Bains
Café littéraire Centre social St Exupéry Luxeuil-les-Bains vendredi 26 juin 2026.
Café littéraire
Centre social St Exupéry 5B Avenue de Lattre de Tassigny Luxeuil-les-Bains Haute-Saône
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-26 14:00:00
fin : 2026-06-26 16:00:00
Date(s) :
2026-06-26
À 14h au centre social St Exupéry.
Ernst Theodor Amadeus Hoffmann (24 janvier 1776, Königsberg, en province de Prusse-Orientale 25 juin 1822 à Berlin), ou E. T. A. Hoffmann, est un écrivain et un compositeur romantique allemand. Son œuvre concerne à la fois la littérature, la musique et l’art pictural.
Thème Quand la musique et les musiciens inspirent les écrivains
— Les contes d’Hoffmann
— La violoniste, de Ferdinand von Saar
— Les temps ébréchés, de Thomas Sandoz
— La haine de la musique, de Pascal Quignard
— Anna et son orchestre, de Joseph Joffo
— Le Pianiste, de Władysław Szpilman
— Trilby, de George du Maurier
— La maison vide, de Laurent Mauvignier
— Nocturnes Cinq nouvelles de musique au crépuscule, de Kazuo Ishiguro
— Dans les rapides, de Maylis de Kerangal
— Tous les matins du monde, de Pascal Quignard
— La Contrebasse, de Patrick Süskind
— Novecento Pianiste, d’Alessandro Baricco
— La symphonie pastorale, d’André Gide
— Une vie en plus, de Janine Boissard
— Vivre vite, de Brigitte Giraud
— Les dieux du tango, de Carolina De Robertis
— Le faubourg des coups de triques, d’Alain Gerber
— Dieu n’habite pas la Havane, de Yasmina Khadra
— La sonate à Kreutzer, de Léon Tolstoï
— Quatuor, de Anna Enquist
— La musique du hasard, de Paul Auster
— La leçon de piano, film et scénario de Jane Campion
— Massimilla Doni, d’Honoré de Balzac
— La musique d’Erich Zann, de H. P. Lovecraft
/ etc. .
Centre social St Exupéry 5B Avenue de Lattre de Tassigny Luxeuil-les-Bains 70300 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté
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English : Café littéraire
L’événement Café littéraire Luxeuil-les-Bains a été mis à jour le 2026-03-19 par OFFICE DE TOURISME DE LUXEUIL-LES-BAINS VOSGES DU SUD