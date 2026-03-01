Café littéraire UGAB Marseille Marseille 9e Arrondissement

Café littéraire

Samedi 28 mars 2026 de 15h à 18h. UGAB Marseille 327 Bd Michelet Marseille 9e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-28 15:00:00

fin : 2026-03-28 18:00:00

Date(s) :

2026-03-28

Café littéraire

Dans le cadre de la Journée internationale des droits des femmes, l’UGAB Marseille met à l’honneur la voix et le talent de quatre autrices arméniennes Marina Dédéyan, Annick Asso, Corinne Zarzavatdjian, Fanny Balian

Café littéraire Spéciale journée internationale des droits des femmes





Dans le cadre de la Journée internationale des droits des femmes, l’UGAB Marseille met à l’honneur la voix et le talent de quatre autrices arméniennes lors d’un café littéraire exceptionnel.



Un moment de rencontres, d’échanges et de dédicaces pour célébrer la création littéraire féminine, la transmission, la mémoire et la force des parcours de femmes.



* Marina Dédéyan Là où le crépuscule s’unit à l’aube

* Annick Asso Le cantique des larmes

* Fanny Balian L’Armenien du roi soleil

* Corinne Zarzavatdjian La Roseraie de Garabed un destin arménien





Un espace convivial avec rafraîchissements et pâtisseries sera proposé afin de prolonger les échanges dans une ambiance chaleureuse et gourmande.



À travers leurs œuvres, ces femmes portent des récits d’identité, de résilience, d’héritage et d’engagement. En ce mois dédié aux droits des femmes, rejoignez-nous pour célébrer leurs voix et soutenir la littérature au féminin.



Un rendez-vous inspirant à ne pas manquer .

UGAB Marseille 327 Bd Michelet Marseille 9e Arrondissement 13009 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

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English :

Literary café ?

As part of International Women?s Rights Day, AGBU Marseille is honoring the voice and talent of four Armenian authors: Marina Dédéyan, Annick Asso, Corinne Zarzavatdjian, Fanny Balian

L’événement Café littéraire Marseille 9e Arrondissement a été mis à jour le 2026-03-23 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille