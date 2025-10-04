Café Littéraire Médiathèque Christine-De-Pizan Poissy

Café Littéraire Samedi 4 octobre, 10h00 Médiathèque Christine-De-Pizan Yvelines

Début : 2025-10-04T10:00 – 2025-10-04T12:00

Vous aimez partager vos lectures et vos coups de coeur ?

Vous souhaitez connaitre les recommandations de lecture de vos bibliothécaires ?

Ce rendez-vous des lecteurs est fait pour vous. Dans une atmosphère conviviale, venez échanger et voyager au pays des livres.

Médiathèque Christine-De-Pizan 31 AVENUE MAURICE-BERTEAUX 78300 Poissy Poissy 78300 Yvelines Île-de-France 0130651065 http://www.mediatheque-poissy.fr

Ville de Poissy