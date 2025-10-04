Café littéraire Médiathèque Françoise Lemaire – Contes Contes

Café littéraire Médiathèque Françoise Lemaire – Contes Contes samedi 4 octobre 2025.

Café littéraire Samedi 4 octobre, 10h00 Médiathèque Françoise Lemaire – Contes Alpes-Maritimes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-10-04T10:00 – 2025-10-04T12:00

Fin : 2025-10-04T10:00 – 2025-10-04T12:00

Un livre coup de coeur cet été ? Une découverte culturelle à partager ?

Rendez-vous pour notre café littéraire !

Des échanges animés par les bibliothécaires et l’association les Mots à la bouche.

Médiathèque Françoise Lemaire – Contes 20 place Jean Allardi 06 390 Contes Contes 06390 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur 0493917420 Située au cœur de la ville, la médiathèque municipale de Contes propose un riche éventail de livres, de CD, de DVD et de jeux. Sa salle polyvalente constitue un lieu de vie culturelle où sont organisés, tout au long de l’année, expositions, conférences, projections, spectacles, rencontres et ateliers. Parking gratuit à proximité – Ligne de bus –

Un livre coup de coeur cet été ? Une découverte culturelle à partager ?

Ville de Contes