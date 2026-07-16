Café Littéraire, Médiathèque Georges Wolinski, Fenouillet

Informations pratiques

Café Littéraire Samedi 3 octobre, 10h30 Médiathèque Georges Wolinski Haute-Garonne

atelier limité à 15 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-03T10:30:00+02:00 – 2026-10-03T12:00:00+02:00

Fin : 2026-10-03T10:30:00+02:00 – 2026-10-03T12:00:00+02:00

À l ‘occasion de l’évènement « Biblis en folie », venez découvrir notre Café Littéraire et les nouveaux romans, polars et bandes dessinées qui rejoignent les rayonnages de la médiathèque. Ce sera l’occasion de faire le bilan de vos lectures de l’été, et peut-être poser quelques pronostics pour les prix littéraires de l’automne.

Médiathèque Georges Wolinski Place Flandres Dunkerque 1940 31150 Fenouillet Fenouillet 31150 Haute-Garonne Occitanie 0562758599 [{« type »: « phone », « value »: « 05 62 75 85 99 »}]

Biblis en folie 2026

©ministère de la Culture