Café Littéraire Médiathèque Toul samedi 4 octobre 2025.

Café Littéraire Samedi 4 octobre, 10h00 Médiathèque

Début : 2025-10-04T10:00 – 2025-10-04T12:00

Fin : 2025-10-04T10:00 – 2025-10-04T12:00

Le Café Culturel est un temps d’échange et de partage autour de livres, films, séries, musiques, ou expositions que vous avez aimés. Un moment chaleureux et convivial, autour d’un café !

À partir de la rentrée, le Café Culturel fonctionnera en autonomie. L’animation ne sera plus assurée par l’équipe de la médiathèque, qui continuera toutefois à vous informer des dates et à vous accueillir dans les locaux.

Médiathèque 9 RUE DE HAMM 54200 Toul Toul 54200 Saint-Mansuy Meurthe-et-Moselle Grand Est 0383658383 https://mediatheque.toul.fr/

Quand le 7ᵉ art rencontre l’art de bâtir : une sélection cinématographique pour redécouvrir l’architecture sous un nouvel angle.

