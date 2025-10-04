Café littéraire Médiathèque Virginia Woolf Paris
Le samedi 4 octobre à 11h : La rentrée littéraire
Romans, essais, littératures de l’imaginaire… tous les genres seront à l’honneur de ce café spécial rentrée littéraire.
Le samedi 29 novembre à 11h : Jeux
Les bibliothécaires vous présenteront une sélection de jeux de société.
Entrée libre
Venez échanger avec les bibliothécaires et partager vos coups de cœur littéraires ou autres, dans une ambiance conviviale !
gratuit
Public tout-petits, jeunes et adultes. A partir de 15 ans.
Médiathèque Virginia Woolf 4 rue Germaine Krull 75013 Paris
+33144081271 mediatheque.virginia.woolf@paris.fr https://www.facebook.com/p/M%C3%A9diath%C3%A8que-Virginia-Woolf-100095232668975 https://www.facebook.com/p/M%C3%A9diath%C3%A8que-Virginia-Woolf-100095232668975