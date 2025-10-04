Café littéraire Médiathèque Virginia Woolf Paris

Café littéraire Médiathèque Virginia Woolf Paris samedi 4 octobre 2025.

Le samedi 4 octobre à 11h : La rentrée littéraire

Romans, essais, littératures de l’imaginaire… tous les genres seront à l’honneur de ce café spécial rentrée littéraire.

Le samedi 29 novembre à 11h : Jeux

Les bibliothécaires vous présenteront une sélection de jeux de société.

Entrée libre

Venez échanger avec les bibliothécaires et partager vos coups de cœur littéraires ou autres, dans une ambiance conviviale !

Public tout-petits, jeunes et adultes. A partir de 15 ans.

Médiathèque Virginia Woolf 4 rue Germaine Krull 75013 Paris

Médiathèque Virginia Woolf 4 rue Germaine Krull 75013 Paris

+33144081271 mediatheque.virginia.woolf@paris.fr https://www.facebook.com/p/M%C3%A9diath%C3%A8que-Virginia-Woolf-100095232668975