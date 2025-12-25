Café littéraire, Médiathèque Virginia Woolf Paris

Le samedi 24 janvier à 11h : Villes et campagnes (Nuits de la lecture 2026)

Romans, essais, bandes dessinées… tous les genres seront à l’honneur de ce café faisant écho au thème de la 10e édition des Nuits de la lecture.

Entrée libre

Venez échanger avec les bibliothécaires et partager vos coups de cœur littéraires ou autres, dans une ambiance conviviale !

Le samedi 24 janvier 2026

de 11h00 à 12h30

gratuit

Public tout-petits, jeunes et adultes. A partir de 15 ans.

Médiathèque Virginia Woolf 4 rue Germaine Krull 75013 Paris

https://www.paris.fr/lieux/mediatheque-virginia-woolf-20602 +33144081271 mediatheque.virginia.woolf@paris.fr https://www.facebook.com/p/M%C3%A9diath%C3%A8que-Virginia-Woolf-100095232668975 https://www.facebook.com/p/M%C3%A9diath%C3%A8que-Virginia-Woolf-100095232668975



