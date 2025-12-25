Café littéraire, Médiathèque Virginia Woolf Paris
Café littéraire, Médiathèque Virginia Woolf Paris samedi 24 janvier 2026.
Le samedi 24 janvier à 11h : Villes et campagnes (Nuits de la lecture 2026)
Romans, essais, bandes dessinées… tous les genres seront à l’honneur de ce café faisant écho au thème de la 10e édition des Nuits de la lecture.
Entrée libre
Venez échanger avec les bibliothécaires et partager vos coups de cœur littéraires ou autres, dans une ambiance conviviale !
Le samedi 24 janvier 2026
de 11h00 à 12h30
gratuit
Public tout-petits, jeunes et adultes. A partir de 15 ans.
début : 2026-01-24T12:00:00+01:00
fin : 2026-01-24T13:30:00+01:00
Date(s) : 2026-01-24T11:00:00+02:00_2026-01-24T12:30:00+02:00
Médiathèque Virginia Woolf 4 rue Germaine Krull 75013 Paris
https://www.paris.fr/lieux/mediatheque-virginia-woolf-20602 +33144081271 mediatheque.virginia.woolf@paris.fr https://www.facebook.com/p/M%C3%A9diath%C3%A8que-Virginia-Woolf-100095232668975 https://www.facebook.com/p/M%C3%A9diath%C3%A8que-Virginia-Woolf-100095232668975
