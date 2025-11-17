CAFÉ LITTÉRAIRE Merville

CAFÉ LITTÉRAIRE Merville lundi 17 novembre 2025.

CAFÉ LITTÉRAIRE

MÉDIATHÈQUE « AU FIL DES MOTS » Merville Haute-Garonne

Tarif : 0 – 0 – EUR

0

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-17

fin : 2025-11-17

Date(s) :

2025-11-17

Vous aimez lire, échanger, découvrir de nouveaux auteurs ou simplement parler de vos coups de cœur ? La Médiathèque de Merville vous donne rendez-vous pour un café littéraire, un moment chaleureux et ouvert à tous les passionnés de lecture.

AU PROGRAMME partage de lectures entre lecteurs de tous horizons, écouverte de romans, BD, essais, nouveautés ou classiques, échanges libres et bienveillants autour d’un café ou d’un thé. Conseils, recommandations… et belles surprises littéraires ! Que vous soyez lecteur occasionnel ou dévoreur de livres, ce rendez-vous est fait pour vous ! 0 .

MÉDIATHÈQUE « AU FIL DES MOTS » Merville 31330 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 85 67 45 mediatheque@merville31.fr

English :

Do you enjoy reading, exchanging ideas, discovering new authors or simply talking about your favorite books? The Médiathèque de Merville invites you to join us for a literary café, a warm moment open to all reading enthusiasts.

German :

Sie lesen gerne, tauschen sich aus, entdecken neue Autoren oder sprechen einfach über Ihre Favoriten? Die Mediathek von Merville lädt Sie zu einem Literaturcafé ein, einem herzlichen und offenen Moment für alle Lesebegeisterten.

Italiano :

Vi piace leggere, chiacchierare, scoprire nuovi autori o semplicemente parlare dei vostri libri preferiti? La Médiathèque de Merville vi invita a un caffè letterario, un momento caloroso aperto a tutti gli appassionati di lettura.

Espanol :

¿Le gusta leer, charlar, descubrir nuevos autores o simplemente hablar de sus libros favoritos? La Mediateca de Merville le invita a un café literario, un momento cálido abierto a todos los aficionados a la lectura.

L’événement CAFÉ LITTÉRAIRE Merville a été mis à jour le 2025-09-13 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE