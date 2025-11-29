CAFÉ LITTÉRAIRE Merville

CAFÉ LITTÉRAIRE

MÉDIATHÈQUE AU FIL DES MOTS Merville Haute-Garonne

Début : 2026-02-16

fin : 2026-02-16

2026-02-16

Vous aimez lire, échanger, découvrir de nouveaux auteurs ou simplement parler de vos coups de cœur ? La Médiathèque de Merville vous donne rendez-vous pour un café littéraire, un moment chaleureux et ouvert à tous les passionnés de lecture.

AU PROGRAMME partage de lectures entre lecteurs de tous horizons, écouverte de romans, BD, essais, nouveautés ou classiques, échanges libres et bienveillants autour d’un café ou d’un thé. Conseils, recommandations… et belles surprises littéraires ! Que vous soyez lecteur occasionnel ou dévoreur de livres, ce rendez-vous est fait pour vous ! 0 .

MÉDIATHÈQUE AU FIL DES MOTS Merville 31330 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 85 67 45 mediatheque@merville31.fr

English :

Do you enjoy reading, exchanging ideas, discovering new authors or simply talking about your favorite books? The Médiathèque de Merville invites you to join us for a literary café, a warm moment open to all reading enthusiasts.

