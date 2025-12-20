Café littéraire Mialet

Café littéraire

La Petite Grange Mialet Dordogne

Début : 2026-02-03

fin : 2026-02-03

2026-02-03

Liliane Fauriac écrivaine qui présentera son dernier livre Garance et la source oubliée et Régine Rossi Lagorce écrivaine et chroniqueuse culinaire qui nous racontera ses livres dont les trésors cachés

La Petite Grange Mialet 24450 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 82 11 21 67

Café littéraire

Presentation and discussion of Liliane FAURIAC’s book Gina Palerme , une orchidée sociale , which plunges us into the life and dazzling career of this music hall artist born in Limousin at the end of the 19th century.

