Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Café littéraire Monpazier

Café littéraire

Café littéraire Monpazier samedi 8 novembre 2025.

Café littéraire

14 rue Saint-Jacques Monpazier Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-08
fin : 2025-11-08

Date(s) :
2025-11-08

Café littéraire avec Aurélia Lassaque et Seyhmus Dagtekin.   .

14 rue Saint-Jacques Monpazier 24540 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 22 69 99  mediatheque.monpazier@orange.fr

English : Café littéraire

German : Café littéraire

Italiano :

Espanol : Café littéraire

L’événement Café littéraire Monpazier a été mis à jour le 2025-10-23 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides