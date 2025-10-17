Café littéraire Noves

Café littéraire Noves vendredi 17 octobre 2025.

Café littéraire

Vendredi 17 octobre 2025 à partir de 15h. Rue Louis Vouland Noves Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-17 15:00:00

fin : 2025-10-17

Date(s) :

2025-10-17

Café littéraire à la médiathèque de Noves.

Amateurs de littérature, venez partager vos coups de cœur autour d’un café. .

Rue Louis Vouland Noves 13550 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

Literary coffee at the media library of Noves.

German :

Literaturcafé in der Mediathek von Noves.

Italiano :

Caffè letterario presso la mediateca di Noves.

Espanol :

Café literario en la mediateca Noves.

L’événement Café littéraire Noves a été mis à jour le 2025-10-13 par Office de Tourisme Intercommunal de Terre de Provence