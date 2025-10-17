Café littéraire Noves
Café littéraire Noves vendredi 17 octobre 2025.
Café littéraire
Vendredi 17 octobre 2025 à partir de 15h. Rue Louis Vouland Noves Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-17 15:00:00
fin : 2025-10-17
Date(s) :
2025-10-17
Café littéraire à la médiathèque de Noves.
Amateurs de littérature, venez partager vos coups de cœur autour d’un café. .
Rue Louis Vouland Noves 13550 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur
English :
Literary coffee at the media library of Noves.
German :
Literaturcafé in der Mediathek von Noves.
Italiano :
Caffè letterario presso la mediateca di Noves.
Espanol :
Café literario en la mediateca Noves.
L’événement Café littéraire Noves a été mis à jour le 2025-10-13 par Office de Tourisme Intercommunal de Terre de Provence