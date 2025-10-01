Café littéraire Octobre Rose Montargis
Café littéraire Octobre Rose Montargis mercredi 1 octobre 2025.
Café littéraire Octobre Rose
2 Rue Franklin Roosevelt Montargis Loiret
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-01 18:00:00
fin : 2025-10-01
Date(s) :
2025-10-01
Café littéraire Octobre Rose
Venez partager un moment intergénérationnel pour laisser libre court à votre imaginaire. Lecture de textes, poèmes, … Le plaisir de faire vivre le récit de votre choix. Accès libre. .
2 Rue Franklin Roosevelt Montargis 45200 Loiret Centre-Val de Loire +33 7 86 29 52 31
English :
Café littéraire: Pink October
German :
Literaturcafé: Rosa Oktober
Italiano :
Café littéraire: Ottobre rosa
Espanol :
Café literario: Octubre rosa
L’événement Café littéraire Octobre Rose Montargis a été mis à jour le 2025-09-16 par OT MONTARGIS