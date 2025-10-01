Café littéraire Octobre Rose Montargis

Venez partager un moment intergénérationnel pour laisser libre court à votre imaginaire. Lecture de textes, poèmes, … Le plaisir de faire vivre le récit de votre choix. Accès libre. .

2 Rue Franklin Roosevelt Montargis 45200 Loiret Centre-Val de Loire +33 7 86 29 52 31

English :

Café littéraire: Pink October

German :

Literaturcafé: Rosa Oktober

Italiano :

Café littéraire: Ottobre rosa

Espanol :

Café literario: Octubre rosa

