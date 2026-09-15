CAFÉ LITTÉRAIRE – OLIVIER DOUZOU ET FRÉDÉRIQUE BERTRAND Béziers
samedi 10 octobre 2026 · Béziers
Informations pratiques
Béziers
CAFÉ LITTÉRAIRE – OLIVIER DOUZOU ET FRÉDÉRIQUE BERTRAND
Route de Vendres Béziers Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-10
fin : 2026-10-10
Date(s) :
2026-10-10
Café littéraire avec Olivier Douzou et Frédérique Bertrand.
Autour d’un café littéraire ouvert à tous, partez à la rencontre aux regards croisés entre l’éditeur Olivier Douzou et l’autrice Frédérique Bertrand (édition Rouergue) sur leur collaboration artistique. .
Route de Vendres Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 4 67 28 37 32 contact@herault-culture.fr
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English : CAFÉ LITTÉRAIRE – OLIVIER DOUZOU ET FRÉDÉRIQUE BERTRAND
Literary Café with Olivier Douzou and Frédérique Bertrand.
L’événement CAFÉ LITTÉRAIRE – OLIVIER DOUZOU ET FRÉDÉRIQUE BERTRAND Béziers a été mis à jour le 2026-09-10 par 34 – ADT34
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