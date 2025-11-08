Café littéraire Médiathèque Edmond Rostand Orgon
Café littéraire Médiathèque Edmond Rostand Orgon samedi 8 novembre 2025.
Café littéraire
Samedi 8 novembre 2025 à partir de 10h. Médiathèque Edmond Rostand 1 Rue de la Libération Orgon Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-08 10:00:00
fin : 2025-11-08
Date(s) :
2025-11-08
Café littéraire à la Médiathèque Edmond Rostand.
Café littéraire.
Venez échanger autour des nouveautés de la rentrée littéraire à la Médiathèque. .
Médiathèque Edmond Rostand 1 Rue de la Libération Orgon 13660 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 73 30 51
English :
Café littéraire at the Médiathèque Edmond Rostand.
German :
Literaturcafé in der Mediathek Edmond Rostand.
Italiano :
Caffè letterario presso la Médiathèque Edmond Rostand.
Espanol :
Café literario de la Médiathèque Edmond Rostand.
L’événement Café littéraire Orgon a été mis à jour le 2025-10-23 par Office de Tourisme Intercommunal de Terre de Provence