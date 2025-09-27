Café littéraire | Présentation de la rentrée littéraire Creil

Café littéraire | Présentation de la rentrée littéraire

Allée Nelson Creil Oise

Début : 2025-09-27 15:00:00

fin : 2025-09-27 17:00:00

La rentrée littéraire d’automne est un moment très attendu par les bibliothécaires et les lecteurs des médiathèques. Chaque année, cette période marque la publication de nombreux romans offrant ainsi un large choix aux amateurs de littérature.

Samedi 27 septembre de 15h à 17h.

Gratuit, sans réservation

Public: Adultes

Médiathèque Antoine Chanut

Allée Nelson à Creil

Allez-y en bus avec le réseau AXO lignes A,B,D arrêt « 8 mai » ou « Michelet » 0 .

Allée Nelson Creil 60100 Oise Hauts-de-France +33 3 44 25 25 80 mediatheque@mairie-creil.fr

