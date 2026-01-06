Café littéraire Printemps des poètes et la Saint Patrick Centre Social Saint Exupéry Luxeuil-les-Bains

Café littéraire Printemps des poètes et la Saint Patrick

Centre Social Saint Exupéry 5BIS Avenue de Lattre de Tassigny Luxeuil-les-Bains Haute-Saône

Début : 2026-03-27 14:00:00

fin : 2026-03-27 17:00:00

2026-03-27

Pub littéraire autour de poètes et auteurs irlandais à l’occasion du Printemps des poètes et de la Saint Patrick et pour se rappeler que Saint Colomban, moine irlandais, a laissé un héritage culturel indéniable qui rayonne au-delà de Luxeuil.

L’occasion de découvrir ou redécouvrir Samuel Beckett ou William Butler Yeats, James Joyce ou Bram Stocker et bien d’autres auteurs irlandais, classiques ou contemporains, la bibliothèque de la ville en proposant au mois de mars une large sélection ainsi que des livres sur l’Irlande. .

English : Café littéraire Printemps des poètes et la Saint Patrick

