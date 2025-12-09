Café littéraire Qu’est-ce qu’un grand écrivain ? Rue de Figueras Marignane

Café littéraire Qu’est-ce qu’un grand écrivain ?

Mardi 9 décembre 2025.

A 10h. Rue de Figueras Médiathèque Jean d’Ormesson Marignane Bouches-du-Rhône

Un débat sous forme d’un café littéraire.

Le sujet de ce jour Qu’est-ce qu’un grand écrivain ?

Venez nombreux pour échanger et débattre.

Un café littéraire est un lieu de rencontres où l’on parle de littérature sous toutes ses formes. On écoute ou on lit des extraits de livres (romans, poésie, théâtre, B.D…), on échange des idées, tout en pouvant déguster un café ou toute autre boisson. .

Rue de Figueras Médiathèque Jean d’Ormesson Marignane 13700 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 10 14 70 affairesculturelles@ville-marignane.fr

English :

A debate in the form of a literary café.

Today’s topic: What makes a great writer?

Come one, come all to discuss and debate.

German :

Eine Debatte in Form eines Literaturcafés.

Das heutige Thema: Was ist ein großer Schriftsteller?

Kommen Sie zahlreich, um sich auszutauschen und zu debattieren.

Italiano :

Un dibattito sotto forma di caffè letterario.

Il tema di oggi: Cosa rende grande uno scrittore?

Venite tutti a discutere e a confrontarvi.

Espanol :

Un debate en forma de café literario.

El tema de hoy: ¿Qué hace a un gran escritor?

Vengan todos a discutir y debatir.

