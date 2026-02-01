Café littéraire Médiathèque Raon-l’Étape

Café littéraire

Médiathèque 8 Rue Georges Clémenceau Raon-l’Étape Vosges

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi Mercredi 2026-02-25 18:00:00

fin : 2026-02-25 19:30:00

Date(s) :

2026-02-25

Autour d’un café découvrez les joies de la littérature.Adultes

0 .

Médiathèque 8 Rue Georges Clémenceau Raon-l’Étape 88110 Vosges Grand Est +33 3 29 41 72 17

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Over a cup of coffee, discover the joys of literature.

L’événement Café littéraire Raon-l’Étape a été mis à jour le 2026-02-10 par OT SAINT DIE DES VOSGES