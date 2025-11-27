Café littéraire Rencontre avec Eva Kavian Place de la Baille Luxeuil-les-Bains

Café littéraire Rencontre avec Eva Kavian Place de la Baille Luxeuil-les-Bains jeudi 27 novembre 2025.

Place de la Baille Bibliothèque Municipale Luxeuil-les-Bains Haute-Saône

Gratuit

Début : 2025-11-27 18:30:00

fin : 2025-11-27 19:30:00

2025-11-27

À l’occasion des Petites fugues organisées par l’Agence Livre et Lecture de Bourgogne-Franche-Comté et en partenariat avec la Bibliothèque Municipale et la librairie Les Cyclamens de Luxeuil Lecture rencontre avec Eva Kavian. Née en 1964 elle a vécu son enfance dans un village de province. Après quelques années de travail en hôpital psychiatrique comme ergothérapeute, Eva Kavian suivit une formation psychanalytique lacanienne et une formation à l’animation d’ateliers d’écriture avec Elisabeth Bing. Elle fonda ensuite l’association Aganippé en 1994, au sein de laquelle elle anime des ateliers d’écriture, des formations pour animateurs, et organise des rencontres littéraires. Romancière (adulte et jeunesse), nouvelliste, elle écrit aussi des poèmes et des manuels pratiques d’écriture, ainsi que certains textes de commande. Son dernier roman pour adultes L’engravement est publié aux éditions La Contre Allée en 2022. .

