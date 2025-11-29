Café littéraire Centre culturel Rognonas

Café littéraire

Samedi 29 novembre 2025 de 10h à 12h. Centre culturel Bibliothèque Marie Mauron Rognonas Bouches-du-Rhône

Café littéraire à la Bibliothèque Marie Mauron.

Venez partager un moment convivial autour des livres, en dégustant un café !

Venez parler de littérature, échanger des idées…



Moments d’échanges chaleureux et conviviaux, ces rencontres sont l’occasion de partager vos coups de cœur, découvrir de nouveaux auteurs et dialoguer autour de la littérature. .

Centre culturel Bibliothèque Marie Mauron Rognonas 13870 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 94 95 32

English :

Literary coffee at the Marie Mauron Library.

German :

Literaturcafé in der Bibliothek Marie Mauron.

Italiano :

Caffè letterario presso la Biblioteca Marie Mauron.

Espanol :

Café literario en la Biblioteca Marie Mauron.

