Café littéraire : Santé mentale et littérature Médiathèque Françoise Sagan Paris

À l’occasion de la rencontre croisée entre Adèle Yon et Claire Touzard qui se tiendra le jeudi 11 décembre, nous vous proposons un café littéraire autour de la santé mentale. Les bibliothécaires vous proposeront des ouvrages, romans et essais, qu’elles ont aimés. N’hésitez pas à venir discuter avec nous autour d’un café ou thé de ce sujet universel.

Informations pratiques

Rencontre le samedi 29 novembre de 16h à 17h30 au 4e étage de la médiathèque

Participez à notre café littéraire autour de la santé mentale

Le samedi 29 novembre 2025

de 16h00 à 17h30

gratuit

Public adultes.

Médiathèque Françoise Sagan 8 rue Léon Schwartzenberg 75010 Paris

Métro -> 4 : Gare de l’Est (Paris) (405m)

Bus -> 32 : Faubourg Saint-Denis (Paris) (151m)

Vélib -> Paradis – Hauteville (112.43m)

Calculez votre itinéraire sur GéoVélo +33153246970 mediatheque.francoise-sagan@paris.fr