Café littéraire Médiathèque de Servoz Servoz
Café littéraire Médiathèque de Servoz Servoz vendredi 17 avril 2026.
Café littéraire
Médiathèque de Servoz 113 rue du Bouchet Servoz Haute-Savoie
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-17 10:30:00
fin : 2026-04-17 11:30:00
Date(s) :
2026-04-17
En avril, la médiathèque de Servoz vous propose de venir échanger et partager vos dernières lectures autour d’un bon café et quelques douceurs.
Entrée libre
Renseignements 04 50 54 78 57
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Médiathèque de Servoz 113 rue du Bouchet Servoz 74310 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 50 54 78 57 biblioservoz@cc-valleedechamonixmb.fr
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English :
In April, the Servoz media library invites you to share your latest readings over a cup of coffee and a few sweets.
Free admission
Information: 04 50 54 78 57
L’événement Café littéraire Servoz a été mis à jour le 2026-03-16 par Office de Tourisme de la Vallée de Chamonix-Mont-Blanc