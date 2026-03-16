Café littéraire Médiathèque de Servoz Servoz

Café littéraire

Médiathèque de Servoz 113 rue du Bouchet Servoz Haute-Savoie

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-17 10:30:00

fin : 2026-04-17 11:30:00

Date(s) :

2026-04-17

En avril, la médiathèque de Servoz vous propose de venir échanger et partager vos dernières lectures autour d’un bon café et quelques douceurs.



Entrée libre

Renseignements 04 50 54 78 57

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Médiathèque de Servoz 113 rue du Bouchet Servoz 74310 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 50 54 78 57 biblioservoz@cc-valleedechamonixmb.fr

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English :

In April, the Servoz media library invites you to share your latest readings over a cup of coffee and a few sweets.



Free admission

Information: 04 50 54 78 57

L’événement Café littéraire Servoz a été mis à jour le 2026-03-16 par Office de Tourisme de la Vallée de Chamonix-Mont-Blanc