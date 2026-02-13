Café littéraire : spécial polar – votre palmarès 2025, Bibliothèque Pierre Veilletet, Bordeaux

Café littéraire : spécial polar – votre palmarès 2025 Samedi 28 février, 11h00 Bibliothèque Pierre Veilletet Gironde

Entrée libre

Bibliothèque Pierre Veilletet 21 rue Domion, 33200 Bordeaux Bordeaux 33200 Les Pins-Francs Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 24 57 67 60 https://bibliotheque.bordeaux.fr Bibliothèque publique Accessible aux personnes à mobilité réduite

Venez partager vos coups de cœur de l’année.

