Café littéraire- Trégorrois d’hier et d’aujourd’hui Place du Marché Trégastel

Café littéraire- Trégorrois d’hier et d’aujourd’hui

Place du Marché Pic-Nic Trégastel Côtes-d’Armor

Début : 2026-03-14 15:30:00

fin : 2026-03-14

2026-03-14

Avec Rosine Le Bohec et Jeannic Le Voyer.

Organisé par Le Dragon rouge .

Place du Marché Pic-Nic Trégastel 22730 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 08 78 58 32

