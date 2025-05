Café littéraire – Place Jeanne d’Arc Vic-sur-Seille, 22 juin 2025 14:30, Vic-sur-Seille.

Moselle

Café littéraire Place Jeanne d’Arc Musée Georges de La Tour Vic-sur-Seille Moselle

Café littéraire

Un échange convivial autour d’un café sur la littérature …., apportez vos livres préférés sur ce sujet. Atelier animé par la libraire du Roseau Pensant.

Adolescents et Adultes

Sur réservation.

Tarif 5€Tout public

Place Jeanne d’Arc Musée Georges de La Tour

Vic-sur-Seille 57630 Moselle Grand Est +33 3 87 78 05 30 mgdlt@moselle.fr

English :

Literary café

A convivial exchange over coffee about literature… Bring your favorite books on the subject. Workshop led by the Roseau Pensant bookseller.

Teens and adults

Reservations required.

Price: 5?

German :

Literarischer Kaffee

Ein geselliger Austausch bei einem Kaffee über Literatur?, bringen Sie Ihre Lieblingsbücher zu diesem Thema mit. Workshop unter der Leitung der Buchhändlerin von Le Roseau Pensant.

Jugendliche und Erwachsene

Nach vorheriger Reservierung.

Preis: 5?

Italiano :

Caffè letterario

Una chiacchierata amichevole davanti a un caffè sulla letteratura portate i vostri libri preferiti sull’argomento. Laboratorio condotto dal libraio Roseau Pensant.

Adolescenti e adulti

Solo su prenotazione.

Prezzo: 5?

Espanol :

Café literario

Charla amistosa con café sobre literatura. Traiga sus libros favoritos sobre el tema. Taller dirigido por el librero Roseau Pensant.

Adolescentes y adultos

Sólo con reserva previa.

Precio: 5?

