Café Littéraire: Virginie WOOLF Lyons-la-Forêt
1 Rue Froide Lyons-la-Forêt Eure
Début : 2025-11-29 16:30:00
fin : 2025-11-29
2025-11-29
Le prochain café littéraire aura lieu le samedi 29 novembre 2025 au restaurant Le Petit Lyons à 16h30 et portera sur Virginie WOOLF.
Entrée libre. .
