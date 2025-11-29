Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Café Littéraire: Virginie WOOLF Lyons-la-Forêt

Café Littéraire: Virginie WOOLF

1 Rue Froide Lyons-la-Forêt Eure

2025-11-29 16:30:00
2025-11-29

2025-11-29

Le prochain café littéraire aura lieu le samedi 29 novembre 2025 au restaurant Le Petit Lyons à 16h30 et portera sur Virginie WOOLF.

Entrée libre.   .

