Café ludique AG de l’association La Guilde Ludique Parthenay

La Guilde Ludique 55 Rue Jean Jaurès Parthenay Deux-Sèvres

Café ludique ouvert les dimanches.

Jeux de société pour tous les goûts et tous les âges. Vous pouvez ramener vos jeux pour les faire découvrir.

Assemblée générale de l’Association avec le bilan de la première année ! C’est l’occasion de venir connaître l’association.

Boissons et goûter maison sur place.

Entrée libre

Organisé par l’association Jeuxnous .

La Guilde Ludique 55 Rue Jean Jaurès Parthenay 79200 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 85 86 17 60 assojeuxnous@gmail.com

