Café ludique Brocante La Guilde Ludique Parthenay

La Guilde Ludique 55 Rue Jean Jaurès Parthenay Deux-Sèvres

Début : 2025-12-14

fin : 2025-12-14

2025-12-14

Café ludique ouvert les dimanches.

Jeux de société pour tous les goûts et tous les âges. Vous pouvez ramener vos jeux pour les faire découvrir.

Une brocante spéciales jeux et puzzles, venez brader et trouver votre bonheur ! Contactez-nous pour réserver une table à 5€.

+ Animations ludiques par les Fées de la Tour.

Boissons et goûter maison sur place.

Entrée libre

Organisé par l’association Jeuxnous .

La Guilde Ludique 55 Rue Jean Jaurès Parthenay 79200 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 85 86 17 60 assojeuxnous@gmail.com

