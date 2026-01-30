Café ludique zoom sur les jeux abstraits La Guilde Ludique Parthenay
Café ludique zoom sur les jeux abstraits La Guilde Ludique Parthenay dimanche 1 février 2026.
Café ludique zoom sur les jeux abstraits
La Guilde Ludique 55 Rue Jean Jaurès Parthenay Deux-Sèvres
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-01
fin : 2026-02-01
Date(s) :
2026-02-01
Pendant tout le mois de février, Le Café Ludique du dimanche, animé par l’association Les Jeux Nous, présente des jeux abstraits. Qu’est-ce que c’est ? Dignes descendants des échecs, du jeu de go ou du morpion, ce sont de beaux jeux à manipuler en face à face ou en famille. .
La Guilde Ludique 55 Rue Jean Jaurès Parthenay 79200 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 85 86 17 60 assojeuxnous@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Café ludique zoom sur les jeux abstraits
L’événement Café ludique zoom sur les jeux abstraits Parthenay a été mis à jour le 2026-01-27 par CC Parthenay Gâtine