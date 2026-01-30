Café ludique zoom sur les jeux abstraits La Guilde Ludique Parthenay

La Guilde Ludique 55 Rue Jean Jaurès Parthenay Deux-Sèvres

Début : 2026-02-08
Pendant tout le mois de février, Le Café Ludique du dimanche, animé par l’association Les Jeux Nous, présente des jeux abstraits. Qu’est-ce que c’est ? Dignes descendants des échecs, du jeu de go ou du morpion, ce sont de beaux jeux à manipuler en face à face ou en famille.   .

La Guilde Ludique 55 Rue Jean Jaurès Parthenay 79200 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 85 86 17 60  assojeuxnous@gmail.com

