Café ludique zoom sur les jeux abstraits La Guilde Ludique Parthenay dimanche 22 février 2026.
La Guilde Ludique 55 Rue Jean Jaurès Parthenay Deux-Sèvres
Début : 2026-02-22
fin : 2026-02-22
2026-02-22
Pendant tout le mois de février, Le Café Ludique du dimanche, animé par l’association Les Jeux Nous, présente des jeux abstraits. Qu’est-ce que c’est ? Dignes descendants des échecs, du jeu de go ou du morpion, ce sont de beaux jeux à manipuler en face à face ou en famille. .
La Guilde Ludique 55 Rue Jean Jaurès Parthenay 79200 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 85 86 17 60 assojeuxnous@gmail.com
