Café ludique zoom sur les jeux abstraits La Guilde Ludique Parthenay

Pendant tout le mois de février, Le Café Ludique du dimanche, animé par l’association Les Jeux Nous, présente des jeux abstraits. Qu’est-ce que c’est ? Dignes descendants des échecs, du jeu de go ou du morpion, ce sont de beaux jeux à manipuler en face à face ou en famille. .

La Guilde Ludique 55 Rue Jean Jaurès Parthenay 79200 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 85 86 17 60 assojeuxnous@gmail.com

