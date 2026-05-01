Pézenas

CAFÉ LYRIQUE ENCHANTÉ

10 Place Frédéric Mistral Pézenas Hérault

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-24

fin : 2026-05-24

Date(s) :

2026-05-24

Concert lyrique dans le cadre du festival Pézenas Enchantée avec Valentine Lemercier, Les Sonorités Vagabondes et les élèves de l’École Intercommunale de Musique. Un moment musical convivial autour du chant lyrique.

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10 Place Frédéric Mistral Pézenas 34120 Hérault Occitanie contact@pezenasenchantee.fr

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English :

Lyric concert as part of the Pézenas Enchantée festival with Valentine Lemercier, Les Sonorités Vagabondes and students from the École Intercommunale de Musique. A convivial musical moment centered on opera singing.

L’événement CAFÉ LYRIQUE ENCHANTÉ Pézenas a été mis à jour le 2026-05-20 par 34 ADT34