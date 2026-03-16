Café Manette : Décodons les jeux vidéos Maison de quartier de Villejean Rennes Samedi 21 mars, 14h00 Ille-et-Vilaine

Vous souhaitez comprendre les pratiques des jeux vidéos de vos enfants. Venez échanger sur les trucs et astuces utiles, le vocabulaire lié au jeu et vivre une initiation manette en main.

La maison de quartier Villejean propose un temps aux parents souhaitant comprendre les pratiques des jeux vidéos de leurs enfants.

Au programme : échanges d’expérience, déccouverte des trucs et astuces utiles, retour sur le vocabulaire lié aux jeux et aussi initiation manette en main pour tester des jeux.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-03-21T14:00:00.000+01:00

Fin : 2026-03-21T17:00:00.000+01:00

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0782163695 multimedia@mqvillejean.fr

Maison de quartier de Villejean 2, rue de Bourgogne 35000 Rennes Villejean – Beauregard Rennes 35000 Ille-et-Vilaine



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