Café manga – Quai Rossignol Vic-en-Bigorre 27 juin 2025 10:30

Hautes-Pyrénées

Café manga Quai Rossignol Médiathèque Vic-en-Bigorre Hautes-Pyrénées

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-27 10:30:00

fin : 2025-06-27 12:00:00

Date(s) :

2025-06-27

La médiathèque de Vic-en-Bigorre propose un rendez-vous culturel tous les mois pour les jeunes âgés de 12 à 18 ans.

Venez échanger ou découvrir des lectures autour du Manga.

Envie de découvrir l’univers du manga ? De partager des lectures, des coups de cœur et des nouveautés ? Venez participer à des discussions et des activités autour du manga tous les mois.

.

Quai Rossignol Médiathèque

Vic-en-Bigorre 65500 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 43 05 25 mediatheque@adour-madiran.fr

English :

The Vic-en-Bigorre media library offers a monthly cultural event for young people aged 12 to 18.

Come and exchange ideas or discover readings based on Manga.

Want to discover the world of manga? Share your reading, your favorites and what’s new? Come and take part in discussions and activities around manga every month.

German :

Die Mediathek in Vic-en-Bigorre bietet jeden Monat einen kulturellen Treffpunkt für Jugendliche zwischen 12 und 18 Jahren an.

Tauschen Sie sich aus oder entdecken Sie Lektüren rund um Manga.

Haben Sie Lust, die Welt der Mangas zu entdecken? Möchten Sie sich über Lektüre, Favoriten und Neuheiten austauschen? Nimm jeden Monat an Diskussionen und Aktivitäten rund um Manga teil.

Italiano :

La biblioteca multimediale di Vic-en-Bigorre propone un evento culturale mensile per i giovani dai 12 ai 18 anni.

Venite a fare due chiacchiere o a scoprire letture basate sui Manga.

Volete scoprire il mondo dei manga? Vuoi condividere ciò che hai letto, ciò che ti piace e ciò che è nuovo? Venite a partecipare alle discussioni e alle attività sui manga ogni mese.

Espanol :

La mediateca de Vic-en-Bigorre propone cada mes una actividad cultural para jóvenes de 12 a 18 años.

Ven a charlar o a descubrir lecturas basadas en el manga.

¿Quieres descubrir el mundo del manga? ¿Quieres compartir lo que has leído, lo que te gusta y las novedades? Ven a participar todos los meses en debates y actividades en torno al manga.

L’événement Café manga Vic-en-Bigorre a été mis à jour le 2025-06-10 par OT du Pays du Val d’Adour|CDT65