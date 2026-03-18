Café Marionettes

Avenue des Gloriettes Illiers-Combray Eure-et-Loir

Tarif : 3 – 3 – EUR

3

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-16 16:00:00

fin : 2026-05-16

Date(s) :

2026-05-16

Café Marionettes

Nous vous invitons à une rencontre, le samedi 16 mai à 16h, avec la Compagnie du Petit Bois, qui organise le café marionnettes à la médiathèque intercommunale d’Illiers-Combray .

Une façon ludique de découvrir l’histoire et la diversité des cultures par le biais des marionnettes. Nappes à carreaux et tasses rétro posent le décor. Le public choisit l’ordre des thèmes au menu Les héros populaires , Les marionnettes et le voyage , Profanes ou sacrées ? , En quoi c’est fait ? ,… Un échange s’établit le public interroge, les deux animateurs commentent, et comme toujours à la Compagnie du Petit Bois, les marionnettes participent !

Dans le cadre de la saison culturelle Beauperchoise.

Réservation sur le site de la Communauté de Communes Entre Beauce et Perche. 3 .

Avenue des Gloriettes Illiers-Combray 28120 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 24 17 85 mediatheque@entrebeauceetperche.fr

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English :

Café Marionettes

L’événement Café Marionettes Illiers-Combray a été mis à jour le 2026-03-18 par OT ENTRE BEAUCE ET PERCHE